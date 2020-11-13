На тюменской трассе в ДТП погибла 13-летняя девочка

14:03 13 ноября 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня, 13 ноября, 13-летняя девочка погибла в ДТП на 57-м километре региональной автодороги Ялуторовск — Ярково. Здесь на встречную полосу выехала "Лада" 14-й модели, произошло столкновение с автомобилем "Хундай Туссон".

Видеорегистратор иномарки снял момент удара. После этого обе машины  отбросило в ограждение.

"Погибшей школьнице, жительнице Ярковского района, сегодня исполнилось 13 лет. За рулем находилась ее 23-летняя сестра, она доставлена в больницу с повреждениями. В автомобиле "Хундай", предварительно, нет пострадавших. Маленькую пассажирку этой машины спасло от ранений детское автокресло", — Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: гибель , ДТП
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