Житель Ярковского района похитил у знакомого чемодан с бельем

Житель деревни Петропавловка Ярковского района заявил в полицию о пропаже чемодана с постельным и нательным бельем. Выяснилось, что кражу совершил сосед мужчины.

Подозреваемый пояснил, что зашел к соседу попросить сигареты, но его не оказалось дома, а дверь была открыта. Мужчина решил наживиться на чужом имуществе, достал из шкафа чемодан, думая, что сосед хранит в нем какие-либо ценные вещи, и скрылся. Но увидев в чемодане всего лишь вещи, мужчина понял, что не сможет их никому перепродать, и спрятал похищенное в кладовке.

"Сотрудниками полиции чемодан изъят, он будет возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража"", — сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский".