Тюмень за день: 11 ноября

Тюменцам предлагают рассказать об исторических брендах региона
Общественная палата Российской Федерации приглашает представителей Тюменской области к участию в конкурсе "Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России".
В Тюменской области скончались трое пациентов с коронавирусом
Всего с начала пандемии с коронавирусом в регионе умерли 97 пациентов.
Счетная палата Тюмени проверит использование средств городского бюджета на благоустройство
По инициативе депутатов Тюменской городской думы счетная палата отчитается в использовании средств городского бюджета на благоустройство и работу ТОСов.
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