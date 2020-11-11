Тюмень за день: 11 ноября

Тюменцам предлагают рассказать об исторических брендах региона

Общественная палата Российской Федерации приглашает представителей Тюменской области к участию в конкурсе "Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России".

В Тюменской области скончались трое пациентов с коронавирусом

Всего с начала пандемии с коронавирусом в регионе умерли 97 пациентов.

Счетная палата Тюмени проверит использование средств городского бюджета на благоустройство

По инициативе депутатов Тюменской городской думы счетная палата отчитается в использовании средств городского бюджета на благоустройство и работу ТОСов.