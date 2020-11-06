Тюмень за день: 5 ноября

18:00 05 ноября 2020
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В Тюменской области проходит публичное обсуждение регионального бюджета

На официальном портале Тюменской областной Думы в соответствии с законом "О бюджетном процессе в Тюменской области" проходят публичные слушания по проекту закона "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

В Тобольском районе один подросток застрелил другого на охоте

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по факту гибели 12-летнего мальчика.

154 новых случая коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки

Число больных в настоящее время — 4 902, на ИВЛ — 22 пациента.

Теги: Тюмень за день
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