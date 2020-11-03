Тюмень за день: 3 ноября

18:00 03 ноября 2020
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В Тюмени пройдут публичные слушания по проекту городского бюджета

Администрация города приглашает принять участие в публичных слушаниях всех желающих.

В Тюмени вынесли приговор охраннику, по вине которого человека зажало в воротах

Инцидент произошел 8 мая 2020 года.

В Тюменской области 151 новый случай коронавируса и шесть смертей

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 81 пациент с коронавирусом.

Теги: Тюмень за день
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