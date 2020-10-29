Тюмень за день: 29 октября

Тюменский оперштаб сообщил о смерти четырех пациентов с коронавирусом
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 66 пациентов с коронавирусом.
Тюменское предприятие задолжало бывшим работникам 55 млн рублей
ООО "Инвест-силикат-стройсервис" находится на контроле органов прокуратуры с 2017 года.
Тюменский депздрав приглашает медиков из других регионов для работы в моногоспиталях
В Тюменской области развернуто более 3 тысяч койко-мест в 16 моногоспиталях для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией.
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