Тюмень за день: 29 октября

18:03 29 октября 2020
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Тюменский оперштаб сообщил о смерти четырех пациентов с коронавирусом

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 66 пациентов с коронавирусом.

Тюменское предприятие задолжало бывшим работникам 55 млн рублей

ООО "Инвест-силикат-стройсервис" находится на контроле органов прокуратуры с 2017 года.

Тюменский депздрав приглашает медиков из других регионов для работы в моногоспиталях

В Тюменской области развернуто более 3 тысяч койко-мест в 16 моногоспиталях для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией.

Теги: Тюмень за день
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