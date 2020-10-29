Тюмень за день: 29 октября

Тюменский оперштаб сообщил о смерти четырех пациентов с коронавирусом

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 66 пациентов с коронавирусом.

Тюменское предприятие задолжало бывшим работникам 55 млн рублей

ООО "Инвест-силикат-стройсервис" находится на контроле органов прокуратуры с 2017 года.

Тюменский депздрав приглашает медиков из других регионов для работы в моногоспиталях

В Тюменской области развернуто более 3 тысяч койко-мест в 16 моногоспиталях для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией.