Тюмень за день: 26 октября

В Тюменской области скончался шестидесятый пациент с коронавирусом
61-летний мужчина скончался от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней пневмонии и хронических заболеваний.
Тюменцев предупреждают о сильном ветре и снеге
По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 27 октября, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
Назначен руководитель управы ЦАО
Александр Чистяков назначен руководителем управы Центрального административного округа Тюмени.
В Тюменской области за две недели дополнительно открыли 4 моногоспиталя
Моногоспитали предназначены для лечения пациентов с разной степенью тяжести.
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