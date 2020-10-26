Тюмень за день: 26 октября

18:00 26 октября 2020
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В Тюменской области скончался шестидесятый пациент с коронавирусом

61-летний мужчина скончался от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней пневмонии и хронических заболеваний.

Тюменцев предупреждают о сильном ветре и снеге

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 27 октября, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

Назначен руководитель управы ЦАО

Александр Чистяков назначен руководителем управы Центрального административного округа Тюмени.

В Тюменской области за две недели дополнительно открыли 4 моногоспиталя

Моногоспитали предназначены для лечения пациентов с разной степенью тяжести.

Теги: Тюмень за день
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