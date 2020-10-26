Тюмень за день: 26 октября

61-летний мужчина скончался от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней пневмонии и хронических заболеваний.

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