Тюмень за день: 20 октября

Тюменские школьники уходят на двухнедельные каникулы
С 26 октября по 8 ноября продлятся каникулы в школах Тюменской области. Перевод детей на дистанционного обучение - как частичное, так и полное - в регионе не рассматривается.
В Тюменской области 165 новых случаев коронавируса за сутки
Всего с начала пандемии в регионе диагноз подтвердился у 11 857 человек.
В Тюмени общественный транспорт переходит на зимнее расписание
Ежегодное закрытие садоводческих маршрутов позволяет усилить работу автобусов на городских маршрутах, сообщает Тюменьгортранс.
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