Тюмень за день: 20 октября

Тюменские школьники уходят на двухнедельные каникулы

С 26 октября по 8 ноября продлятся каникулы в школах Тюменской области. Перевод детей на дистанционного обучение - как частичное, так и полное - в регионе не рассматривается.

В Тюменской области 165 новых случаев коронавируса за сутки

Всего с начала пандемии в регионе диагноз подтвердился у 11 857 человек.

В Тюмени общественный транспорт переходит на зимнее расписание

Ежегодное закрытие садоводческих маршрутов позволяет усилить работу автобусов на городских маршрутах, сообщает Тюменьгортранс.