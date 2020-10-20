Тюмень за день: 20 октября

18:00 20 октября 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменские школьники уходят на двухнедельные каникулы

С 26 октября по 8 ноября продлятся каникулы в школах Тюменской области. Перевод детей на дистанционного обучение - как частичное, так и полное - в регионе не рассматривается.

В Тюменской области 165 новых случаев коронавируса за сутки

Всего с начала пандемии в регионе диагноз подтвердился у 11 857 человек.

В Тюмени общественный транспорт переходит на зимнее расписание

Ежегодное закрытие садоводческих маршрутов позволяет усилить работу автобусов на городских маршрутах, сообщает Тюменьгортранс.

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2020