Тюмень за день: 2 октября

18:00 02 октября 2020
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В Тюмени неотложная помощь переходит на круглосуточный режим

За последние две недели в связи с активизацией эпидпроцесса по ОРВИ – в разы выросло количество обращений в службы скорой и неотложной помощи.

В Тюменской области скончались двое мужчин с коронавирусом

Течение болезни осложнили сердечно-легочная недостаточность и двухсторонняя пневмония на фоне нескольких хронических заболеваний.

В Тюмени суд рассмотрит дело о злоупотреблении полномочиями с ущербом на 399 млн рублей

В августе 2019 года застройщик ООО "СтройТрест" был признан банкротом.

 

Теги: Тюмень за день
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