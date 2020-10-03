Тюмень за день: 2 октября

В Тюмени неотложная помощь переходит на круглосуточный режим

За последние две недели в связи с активизацией эпидпроцесса по ОРВИ – в разы выросло количество обращений в службы скорой и неотложной помощи.

В Тюменской области скончались двое мужчин с коронавирусом

Течение болезни осложнили сердечно-легочная недостаточность и двухсторонняя пневмония на фоне нескольких хронических заболеваний.

В Тюмени суд рассмотрит дело о злоупотреблении полномочиями с ущербом на 399 млн рублей

В августе 2019 года застройщик ООО "СтройТрест" был признан банкротом.