Сбер заменил IBM-решения для управления учётками и доступом в информсистемы банка на разработки СберТеха

Сбер перешёл с IBM Security Identity Manager (ISIM) и IBM Security Access Manager (ISAM) на отечественные решения Platform V IDM и Platform V IAM SE от СберТеха, разработчика ПО. Инструменты предназначены для обеспечения полного жизненного цикла учётных записей, поддержки управления пользователями и их полномочиями.

Новые решения упростили доступ сотрудников в системы банка и повысили безопасность. Теперь войти можно по многофакторной и беспарольной аутентификации, есть и другие способы входа. Доступен единый вход (single sign-on) в разные системы банка. В зависимости от важности данных и уровня риска применяется соответствующая степень защиты. Централизованное управление учётными записями сотрудников значительно ускорило кадровые процессы. Внедрение решений также позволило подключать новые сервисы с оптимальным использованием ресурсов, не создавая дополнительной нагрузки на ИТ-подразделения. Системы можно интегрировать с IDM в фоновом режиме, без перерывов в работе. Более того, переход на Platform V позволяет внедрять биометрию.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка: