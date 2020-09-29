Тюмень за день: 29 сентября

В Тюменской области за сутки подтвердились 72 случая COVID-19
Всего на территории региона зафиксировано 9 428 случаев COVID-19.
У Заводоуковского городского округа сменился глава
На заседании думы Заводоуковского городского округа избран новый глава муниципалитета, которым стала Светлана Касенова.
Жителя Исетского района обвиняют в истязании племянника
О преступлении в правоохранительные органы сообщила мать мальчика
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