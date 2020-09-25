Тюмень за день: 25 сентября

В Тюменской области 70 новых случаев коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 9 142 случая COVID-19.

Директор областного департамента ЖКХ покинул пост

Антон Фирсов увольняется по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Жители Тюменской области реструктурировали кредиты на 11 млрд рублей

Жители региона направили в банки 37 тыс. заявлений на реструктуризацию кредитов и кредитные каникулы.