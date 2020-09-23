У автобусов № 39, 79, 98, 100к меняется схема движения

В Тюмени с 26 сентября 2020 года в схемы движения маршрутов № 39 "СК Здоровье — ул. Созидателей", № 79 "мкр. Восточный — ЖК Москва", № 98 "Совмещенный мост — с/о Топаз 2" и № 100к "з-д Медоборудования — с/о Ручеек" включаются промежуточные остановочные пункты "ул. Панфиловцев".

Расписание автобусов доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.