На улице Тарской до конца месяца ограничено движение

В Тюмени с 14 по 30 сентября прекращено движение транспорта по улице Тарской в районе дома №1, корпус 2 по улице Александра Матросова. Там проходит реконструкция ливневой канализации, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Объехать перекрытый участок можно по улице 50 лет ВЛКСМ, межквартальным проездам. Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут и следовать указаниям дорожных знаков.
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