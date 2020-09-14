На улице Тарской до конца месяца ограничено движение

В Тюмени с 14 по 30 сентября прекращено движение транспорта по улице Тарской в районе дома №1, корпус 2 по улице Александра Матросова. Там проходит реконструкция ливневой канализации, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Объехать перекрытый участок можно по улице 50 лет ВЛКСМ, межквартальным проездам. Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут и следовать указаниям дорожных знаков.