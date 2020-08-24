Погода в Тюмени: облачно с прояснениями и небольшой дождь

На предстоящую неделю синоптики обещают тюменцам теплую погоду. Дожди вероятны, но небольшие и кратковременные.
Сегодня в областной столице до +20 градусов. Первая половина дня - преимущественно солнечно, во второй - возможны осадки. Во вторник также до +20 днем, но пасмурно, вечером небольшой дождь. В среду с прояснениями до +21 градусов.
В четверг и пятницу преимущественно ясно, днем до +24-26. Такая же погода ожидается и в выходные дни.
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