Тюмень за день: 20 августа

В Тюмени пройдут публичные слушания по прошлогоднему бюджету

Публичные слушания по отчету исполнения бюджета 2019 года планируется провести 3 сентября. После этого вопрос рассмотрят городские депутаты - заседание думы намечено на 24 сентября.

Аванпост набирает 250 детей для обучения ратному делу, альпинизму и туризму

"Настраиваемся на то, что образовательный процесс будет реализован в очной форме. В случае очередного введения ограничительных мер мы без проблем продолжим образовательный процесс в дистанционном формате", - сообщил заместитель директора Аванпоста Игорь Ревякин.

Более 300 тюменцев уведомили Роспотребнадзор о возвращении из заграничных поездок

По возвращении В Россию каждый должен в течение трех дней сделать ПЦР-тест на коронавирус и сообщить об этом на сайте госуслуг. Исследование проводится вне зависимости, было ли оно сделано до прибытия из-за рубежа.