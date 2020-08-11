Тюмень за день: 11 августа

18:00 11 августа 2020
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Маткапитал на первенца получили 1 600 тюменских семей

Из регионального бюджета за семь месяцев на выплаты направлено 248,4 млн рублей. Из 1,6 тыс. семей, получивших пособие на первого ребенка, 990 семей проживают в Тюмени, 120 - в Тюменском районе и 113 - в Тобольске.

Приезжающим в Тюмень туристам предлагают карту лояльности со скидками на экскурсии и рестораны

Скидочная карта позволит сэкономить на питании в ресторанах, турах и экскурсиях, отмечают в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Транспортные карты для проезда в автобусах Тюмени стали удобнее

Теперь активировать баланс можно прикладыванием карты к терминалу кондуктора. Ранее эту опцию можно было выполнить только в киосках самообслуживания ТТС.

Теги: городской транспорт , материнский капитал , обзор , туризм
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