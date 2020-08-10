В Тюмени устанавливается прохладная погода

На текущей неделе в регионе заметно похолодает.

По данным Гидрометцентра, теплыми, но с осадками обещают быть еще понедельник и вторник: сегодня днем до +27 0С, завтра - до +23 0С. Однако уже ночью с 11 на 12 августа синоптики обещают только +12 0С.

В среду без дождя, воздух прогреется до +17 днем, а ночью - лишь +11. Такими же прохладными, немного облачными будут четверг и пятница.

В субботу потеплеет до +20 0С, в воскресенье воздух прогреется до +22 0С, возможен небольшой дождь.