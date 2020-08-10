В Тюмени устанавливается прохладная погода

09:15 10 августа 2020
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На текущей неделе в регионе заметно похолодает. 

По данным Гидрометцентра, теплыми, но с осадками обещают быть еще понедельник и вторник: сегодня днем до +27 0С, завтра - до +23 0С. Однако уже ночью с 11 на 12 августа синоптики обещают только +12 0С.

В среду без дождя, воздух прогреется до +17 днем, а ночью - лишь +11. Такими же прохладными, немного облачными будут четверг и пятница.

 В субботу потеплеет до +20 0С, в воскресенье воздух прогреется до +22 0С, возможен небольшой дождь.

Теги: прогноз погоды
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