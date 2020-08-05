Тюмень за день: 5 августа

18:00 05 августа 2020
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Тюменский школьник набрал за три предмета на ЕГЭ 300 баллов

Это первый подобный случай в нашем регионе.

В Тюмени с начала сезона в водоемах утонули 8 человек

Основная причина гибели на воде — купание в необорудованных и запрещенных местах водоемов, а также купание в нетрезвом виде.

В Тюменской области за сутки 82 случая COVID-19

Всего на территории региона зарегистрирован 6 271 случай заболевания COVID-19.

Теги: Тюмень за день
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