Тюмень за день: 5 августа

Тюменский школьник набрал за три предмета на ЕГЭ 300 баллов
Это первый подобный случай в нашем регионе.
В Тюмени с начала сезона в водоемах утонули 8 человек
Основная причина гибели на воде — купание в необорудованных и запрещенных местах водоемов, а также купание в нетрезвом виде.
В Тюменской области за сутки 82 случая COVID-19
Всего на территории региона зарегистрирован 6 271 случай заболевания COVID-19.
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