Тюмень за день: 5 августа

Тюменский школьник набрал за три предмета на ЕГЭ 300 баллов

Это первый подобный случай в нашем регионе.

В Тюмени с начала сезона в водоемах утонули 8 человек

Основная причина гибели на воде — купание в необорудованных и запрещенных местах водоемов, а также купание в нетрезвом виде.

В Тюменской области за сутки 82 случая COVID-19

Всего на территории региона зарегистрирован 6 271 случай заболевания COVID-19.