Тюмень за день: 30 июля

В Тюменской области 89 новых случаев коронавируса
Всего на территории региона зарегистрировано 5755 случаев COVID-19.
В Тюменской области перевозчик вернет похищенные 1,5 млн рублей
Директор предприятия был признан виновным в мошенничестве.
Тюменцы с инсультом стали чаще обращаться за медицинской помощью вовремя
За полгода тюменские врачи спасли от инсульта 2266 пациентов.
В Тюмени реабилитационный центр начал работать с женщинами с алкогольной зависимостью
Также помощь будет оказываться пожилым женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
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