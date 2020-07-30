Тюмень за день: 30 июля

18:00 30 июля 2020
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В Тюменской области 89 новых случаев коронавируса

Всего на территории региона зарегистрировано 5755 случаев COVID-19.

В Тюменской области перевозчик вернет похищенные 1,5 млн рублей

Директор предприятия был признан виновным в мошенничестве.

Тюменцы с инсультом стали чаще обращаться за медицинской помощью вовремя

За полгода тюменские врачи спасли от инсульта 2266 пациентов.

В Тюмени реабилитационный центр начал работать с женщинами с алкогольной зависимостью

Также помощь будет оказываться пожилым женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

 

 

Теги: Тюмень за день
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