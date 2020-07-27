Тюмень за день: 27 июля

Начало недели в Тюмени будет дождливым, в конце недели — жара
В субботу и воскресенье, 1 и 2 августа, в дневное время суток +30°С...+32°С, без дождей.
В Тюменской области 95 случаев коронавируса за сутки
Всего на территории региона зарегистрировано 5 484 случая COVID-19.
В Тюменском районе молодой человек погиб при обвале грунта
Еще один мужчина пострадал.
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