Тюмень за день: 27 июля

18:00 27 июля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Начало недели в Тюмени будет дождливым, в конце недели — жара

В субботу и воскресенье, 1 и 2 августа, в дневное время суток +30°С...+32°С, без дождей.

В Тюменской области 95 случаев коронавируса за сутки

Всего на территории региона зарегистрировано 5 484 случая COVID-19.

В Тюменском районе молодой человек погиб при обвале грунта

Еще один мужчина пострадал.

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2020