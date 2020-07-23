Тюмень за день: 23 июля

18:00 23 июля 2020
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В Тюменской области еще одна смерть пациента с COVID-19

Скончался мужчина 59 лет.

Тюменский Роспотребнадзор проверяет, как местные перевозчики соблюдают правила эпидбезопасности

23 июля проверка прошла в ООО "Тюменьавтотранс" и ООО "Мос-Авто".

В ОКБ №1 открылось отделение экстренной помощи пациентам с инсультом

Одновременно лечение в отделении могут проходить до 30 пациентов.

Тюменские врачи рассказали о самых травмоопасных летних развлечениях среди детей

В летнее время в детском травмпункте ОКБ №2 Тюмени принимают от 100 до 120 пациентов в сутки.

 

Теги: Тюмень за день
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