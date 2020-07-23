Тюмень за день: 22 июля

В Тюменской области скончался 60-летний мужчина с коронавирусом

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 23 пациента с COVID-19.

В Тюменской области на реализацию нацпроектов будет направлено более 19 млрд рублей

21 июля президент РФ подписал указ о продлении нацпроектов до 2030 года и общенациональных задач на предстоящее десятилетие.

В ГИБДД назвали наиболее опасные участки тюменских трасс

С начала года на этих федеральных автодорогах в 187 ДТП погибли 48 человек, 335 ранены.