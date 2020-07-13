На улице Немцова ограничат движение до конца лета

В Тюмени с 21 июля по 29 августа 2020 года будет прекращено движение транспорта по улице Немцова в районе пересечения с улицей Советской. Там пройдет реконструкция сетей водопровода, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Елецкой, улице Профсоюзной, улице Хохрякова.