На улице Немцова ограничат движение до конца лета

10:17 13 июля 2020
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В Тюмени с 21 июля по 29 августа 2020 года будет прекращено движение транспорта по улице Немцова в районе пересечения с улицей Советской. Там пройдет реконструкция сетей водопровода, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Елецкой, улице Профсоюзной, улице Хохрякова.

Теги: ограничение движения
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