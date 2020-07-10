В районе улицы Котовского ограничат движение

В Тюмени с 24 по 27 июля будет прекращено движение транспорта на участке от дома №52 по улице Котовского до улицы Мельникайте. Там пройдет реконструкция теплосетей, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Мельникайте, улице Одесской.