Автобусы пойдут в объезд перекрытого участка улицы Максима Горького

10:06 06 июля 2020
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В Тюмени на время производства работ прекращается движение транспорта на участке улицы Максима Горького. С 13 июля по 26 августа общественный транспорт будет следовать по улице Салтыкова-Щедрина в объезд перекрытого участка от пересечения с улицей Александра Матросова до пересечения с улицей 50 лет ВЛКСМ.

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: общественный транспорт , ограничение движения
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