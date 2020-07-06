Автобусы пойдут в объезд перекрытого участка улицы Максима Горького

В Тюмени на время производства работ прекращается движение транспорта на участке улицы Максима Горького. С 13 июля по 26 августа общественный транспорт будет следовать по улице Салтыкова-Щедрина в объезд перекрытого участка от пересечения с улицей Александра Матросова до пересечения с улицей 50 лет ВЛКСМ.

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.