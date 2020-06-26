Тюмень за день: 26 июня

На заседании 26 июня они проголосовали за присуждение звания "Почетный гражданин города Тюмени" руководителю первого поискового отряда Тюменской области Артуру Ольховскому посмертно.

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