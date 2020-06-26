Тюмень за день: 26 июня

Депутаты Тюменской гордумы признали Артура Ольховского почетным гражданином Тюмени
На заседании 26 июня они проголосовали за присуждение звания "Почетный гражданин города Тюмени" руководителю первого поискового отряда Тюменской области Артуру Ольховскому посмертно.
В Тюменской области 61 случай коронавируса за сутки
Всего на территории региона зарегистрировано 2 827 случаев COVID-19.
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В целом число обращений в отношении микрофинансовых организаций сократилось вдвое.
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Деньги получателям выплат поступят через Пенсионный фонд РФ.
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