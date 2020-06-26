Тюмень за день: 26 июня

18:00 26 июня 2020
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Депутаты Тюменской гордумы признали Артура Ольховского почетным гражданином Тюмени

На заседании 26 июня они проголосовали за присуждение звания "Почетный гражданин города Тюмени" руководителю первого поискового отряда Тюменской области Артуру Ольховскому посмертно.

В Тюменской области 61 случай коронавируса за сутки

Всего на территории региона зарегистрировано 2 827 случаев COVID-19.

Тюменцы стали реже жаловаться на превышение стоимости микрозаймов

В целом число обращений в отношении микрофинансовых организаций сократилось вдвое.

Президентскую выплату в 10 тысяч рублей получат 338 тысяч тюменских детей

Деньги получателям выплат поступят через Пенсионный фонд РФ.

Теги: Тюмень за день
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