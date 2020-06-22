В Тюменскую область придут заморозки

По сведениям Тюменского гидрометцентра, 23 и 24 июня на юге Тюменской области ожидается опасные погодные явления. Местами на почве и в приземном слое вероятны заморозки до 0ºС...–3ºС.

В связи с прогнозируемыми заморозками возможна гибель сельскохозяйственных культур на полях и частных подворьях. В период заморозков Главное управление МЧС по Тюменской области рекомендует жителям для защиты растений укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой. Можно применить дымление, а также полив почвы, увеличивающий ее теплопроводность и влагосодержание в приземном слое воздуха.