Тюмень за день: 15 июня

В Тюмени начался третий этап опрессовок
Период ограничения подачи горячей воды сокращен с 14 до 12 дней.
В Тюменской области зафиксировано три новых очага коронавируса
Очаги заболеваемости COVID-19 зарегистрированы в Тюмени, Тобольске и Уватском районе.
В Тюменской области 73 новых случая коронавируса
Всего на территории региона зафиксировано 2 269 случаев COVID-19.
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