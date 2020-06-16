Тюмень за день: 15 июня

18:00 15 июня 2020
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В Тюмени начался третий этап опрессовок

Период ограничения подачи горячей воды сокращен с 14 до 12 дней.

В Тюменской области зафиксировано три новых очага коронавируса

Очаги заболеваемости COVID-19 зарегистрированы в Тюмени, Тобольске и Уватском районе.

В Тюменской области 73 новых случая коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 2 269 случаев COVID-19.

Теги: Тюмень за день
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