Тюмень за день: 9 июня

18:00 09 июня 2020
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В Тюмени организуют 10 мест массового отдыха у воды

На прудах Южный, Войновский, а также обводненных карьерах Северный и Утиный будут организованы зоны для отдыха у воды без купания.

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Всего в регионе зафиксирован 1 981 случай коронавируса.

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Теги: Тюмень за день
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