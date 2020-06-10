Тюмень за день: 9 июня

В Тюмени организуют 10 мест массового отдыха у воды

На прудах Южный, Войновский, а также обводненных карьерах Северный и Утиный будут организованы зоны для отдыха у воды без купания.

В Тюменской области за сутки 34 случая коронавируса

Всего в регионе зафиксирован 1 981 случай коронавируса.

В Тюмени нашли водителя, сбившего двух пенсионерок

Женщины переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.