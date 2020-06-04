Тюмень за день: 4 июня

В Тюменской области 49 случаев коронавируса за сутки
Всего на территории региона зафиксировано 1 798 случаев коронавируса.
На банковских счетах тюменцев — 253 млрд рублей
Средства на счетах физических лиц в банковских структурах Тюменской области, ХМАО — Югры и ЯНАО увеличились за год на 12%.
В Тюмени набирают волонтеров для "Бессмертного полка"
Шествие состоится 26 июля.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru