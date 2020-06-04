Тюмень за день: 4 июня

18:00 04 июня 2020
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В Тюменской области 49 случаев коронавируса за сутки

Всего на территории региона зафиксировано 1 798 случаев коронавируса.

На банковских счетах тюменцев — 253 млрд рублей

Средства на счетах физических лиц в банковских структурах Тюменской области, ХМАО — Югры и ЯНАО увеличились за год на 12%.

В Тюмени набирают волонтеров для "Бессмертного полка"

Шествие состоится 26 июля.

Теги: Тюмень за день
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