Тюмень за день: 18 мая

Андрей Пантелеев рассказал, когда в Тюмени откроются ТРЦ, рестораны и фитнес-центры

Все они смогут открыться только на третьем этапе снятия ограничений.

Гроб с останками из Спасской церкви передали на исследование специалистам

Они установят, как долго существовало захоронение и кому именно могут принадлежать останки.

В Тюменской области 46 случаев коронавируса за сутки

сего на территории региона зарегистрирован 1181 случай коронавируса.