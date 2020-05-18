Тюмень за день: 18 мая

Андрей Пантелеев рассказал, когда в Тюмени откроются ТРЦ, рестораны и фитнес-центры
Все они смогут открыться только на третьем этапе снятия ограничений.
Гроб с останками из Спасской церкви передали на исследование специалистам
Они установят, как долго существовало захоронение и кому именно могут принадлежать останки.
В Тюменской области 46 случаев коронавируса за сутки
сего на территории региона зарегистрирован 1181 случай коронавируса.
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