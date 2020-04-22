Тюмень за день: 21 апреля

В тюменских лесах за сутки зафиксировано 4 пожара

Всего с начала года на землях лесного фонда Тюменской области ликвидировано 14 лесных пожаров на общей площади 236 га, в том числе лесной 161 га.

У 40% тюменцев подтвержденный коронавирус протекает бессимптомно

Всего на территории региона зафиксировано 290 случаев заболевания коронавирусом.

Предприниматели Тюмени будут платить ЕНВД по минимальной ставке

до 31 декабря 2020 года этот показатель в Тюмени будет равняться 0,005 для малого и среднего бизнеса.