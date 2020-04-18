Тюмень за день: 17 апреля

В ТВВИКУ выявлено 15 больных коронавирусом. Училище закрыто на карантин
Инфицированные выявлены при тестировании курсантов и преподавательского состава на коронавирус.
В реанимации остаются 7 тюменцев с коронавирусом
У двоих положительная динамика, они дышат самостоятельно, пять человек находятся на аппаратах ИВЛ.
Роспотребнадзор рассказал, что может приблизить окончание режима самоизоляции
Предлагается 5 шагов.
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