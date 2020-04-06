Общественный транспорт в Тюмени продолжает ходить по графику выходных

По 30 апреля городской пассажирский транспорт Тюмени продолжит работу в соответствии с графиками выходных дней. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить актуальное расписание движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".

Напомним, на основании указа президента РФ о мерах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции период с 4 по 30 апреля 2020 года объявлен в России нерабочими днями.