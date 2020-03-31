Тюмень за день: 31 марта

В Тюменской области еще у двоих подтвердился коронавирус

С их учетом на территории региона сейчас пять заболевших, которые получают лечение.

В Тюмени продаются два памятника архитектуры на улице Даудельной

Любое из этих зданий можно приобрести в собственность, заплатив символическую цену в 1 рубль.

Тюменские депутаты продолжают отвечать на вопросы горожан

Тюменская городская дума изменила формат работы в связи с действием в регионе режима повышенной готовности.

Телефоны горячих линий по коронавирусу на разные жизненные ситуации

Оперативный штаб Тюменской области по коронавирусу обновил список телефонов горячей линии, куда можно обратиться за помощью или консультацией по разным жизненным вопросам.