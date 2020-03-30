Автобусы будут объезжать перекрытый участок улицы Менделеева

В Тюмени с 4 апреля по 1 июня 2020 года производственные работы пройдут по улице Дмитрия Менделеева на участке от улицы Николая Федорова до улицы Раушана Абдуллина. По сообщению Тюменьгортранса, на этот период маршруты № 13, 16, 45, 57, 73, 83 будут следовать в объезд перекрытого участка.

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.