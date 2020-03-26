Тюмень за день: 26 марта

18:05 26 марта 2020
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На тюменской трассе задержали водителя с 42 кг наркотиков

Водитель пояснил, что чемодан он получил от неизвестного лица и по его заданию должен был развезти наркотики по нескольким регионам.

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Преступление было совершено 9 января 2020 года на территории предприятия по заготовке и переработке леса в деревне Пышминка Тюменского района.

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С подозрением на злокачественное новообразование мужчина поступил в медучреждение осенью 2019 года.

Теги: Тюмень за день
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