Тюмень за день: 26 марта

На тюменской трассе задержали водителя с 42 кг наркотиков
Водитель пояснил, что чемодан он получил от неизвестного лица и по его заданию должен был развезти наркотики по нескольким регионам.
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Преступление было совершено 9 января 2020 года на территории предприятия по заготовке и переработке леса в деревне Пышминка Тюменского района.
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С подозрением на злокачественное новообразование мужчина поступил в медучреждение осенью 2019 года.
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