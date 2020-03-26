Тюмень за день: 26 марта

На тюменской трассе задержали водителя с 42 кг наркотиков

Водитель пояснил, что чемодан он получил от неизвестного лица и по его заданию должен был развезти наркотики по нескольким регионам.

Тюменца будут судить за убийство брата и покушение на коллег

Преступление было совершено 9 января 2020 года на территории предприятия по заготовке и переработке леса в деревне Пышминка Тюменского района.

Тюменские врачи восстановили язык пациенту с онкологией

С подозрением на злокачественное новообразование мужчина поступил в медучреждение осенью 2019 года.