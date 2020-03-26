У автобусов №146 и 149 меняется схема движения

В Тюмени с весенне-летнего периода изменятся схемы движения маршрутов №146 "з-д Нефтемаш — с/о "Плодовое" и № 149 "з-д Нефтемаш — с/о "Ромашка".

По сообщению Тюменьгортранса, маршруты продлены до конечного остановочного пункта "Государственный аграрный университет". В схему включаются промежуточные остановки "Государственный аграрный университет", "ул. Институтская", "ул. Гостевая", "озеро Цимлянское", "Медицинский город", "Экопарк "Затюменский" (в прямом и обратном направлении), "ул. Целиноградская" и "ул. Барнаульская".

Расписание автобусов можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.