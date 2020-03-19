В районе улиц Восстания и Декабристов ограничено движение

10:05 19 марта 2020
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В Тюмени дорожное движение частично ограничено на пересечении улиц Восстания и Декабристов, сообщает Росводоканал Тюмень. Там ведутся восстановительные работы.

"Вследствие таяния снега вечером 18 марта на месте пролегания инженерных коммуникаций произошла просадка грунта. Специалистами "Тюмень Водоканал" было установлено ограждение на месте нарушения дорожного полотна и части тротуара", — информирует ООО "Тюмень Водоканал". 

Теги: ограничение движения , Тюмень Водоканал
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