У автобуса №18 временно меняется схема движения

В Тюмени с 27 марта по 18 августа 2020 года маршрут №18 будет следовать в объезд перекрытого участка по улице Свободы. Движение транспорта на время производственных работ будет прекращено от улицы Затюменской до улицы Казанской.

На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.