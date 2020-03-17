У автобуса №18 временно меняется схема движения

В Тюмени с 27 марта по 18 августа 2020 года маршрут №18 будет следовать в объезд перекрытого участка по улице Свободы. Движение транспорта на время производственных работ будет прекращено от улицы Затюменской до улицы Казанской.
На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, сообщает Тюменьгортранс.
Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru