У автобуса №18 временно меняется схема движения

10:24 17 марта 2020
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В Тюмени с 27 марта по 18 августа 2020 года маршрут №18 будет следовать в объезд перекрытого участка по улице Свободы. Движение транспорта на время производственных работ будет прекращено от улицы Затюменской до улицы Казанской.

На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, сообщает Тюменьгортранс. 

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: общественный транспорт , Тюменьгортранс
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