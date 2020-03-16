Тюмень за день: 16 марта

В Тюмени работают горячие линии по нераспространению коронавирусной инфекции

Гражданам, проживающим на территории нашей области и вернувшимся из Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Республики Корея, Итальянской Республики, Федеративной Республики Германии, Французской Республики, Королевства Испании и других, рекомендуют обращаться на телефоны горячей линии регионального управления Роспотребнадзора и горячей линии департамента здравоохранения Тюменской области.

В Тюмени назвали лучших врачей

В итоговый список, подготовленный рейтинговым агентством "Сибирь", вошли 50 фамилий.

Тюменский индустриальный университет переводит своих студентов на дистанционное обучение

Профессорско-преподавательский состав университета также переведен на удалённый режим работы.

В Ишимском районе в ДТП с BlaBlaCar погибла беременная женщина

Женщина была на седьмом месяце беременности. У нее остались двое малолетних детей.