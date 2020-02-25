Тюмень за день: 25 февраля

В районе строящейся набережной ограничат движение до апреля
Водителей просят заранее планировать маршрут движения.
Тюменцам рассказывают, как ухаживать за больными пожилыми родственниками
Проект направлен на помощь тюменцам, которые ухаживают за больными и маломобильными пожилыми членами семьи.
Тюменцам предлагают присоединиться к акции по расчистке берегов
Всероссийская акция "Вода России" пройдет в Тюменской области с апреля по октябрь 2020 года.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru