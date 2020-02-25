Тюмень за день: 25 февраля

18:00 25 февраля 2020
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В районе строящейся набережной ограничат движение до апреля

Водителей просят заранее планировать маршрут движения.

Тюменцам рассказывают, как ухаживать за больными пожилыми родственниками

Проект направлен на помощь тюменцам, которые ухаживают за больными и маломобильными пожилыми членами семьи.

Тюменцам предлагают присоединиться к акции по расчистке берегов

Всероссийская акция "Вода России" пройдет в Тюменской области с апреля по октябрь 2020 года.

Теги: Тюмень за день
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