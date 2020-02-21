Тюменец незаконно занял квартиру соседки

В Тюмени в полицию обратилась жительница многоэтажного дома по улице Олимпийской. Женщина сообщила, что в квартире, хозяйка которой живет в другом месте, кто-то находится.

Тюменка рассказала, что соседка держит квартиру запертой, однако она неоднократно слышала доносящийся из квартиры шум и замечала свет в окне. Собственница подтвердила полиции, что давно не живет в этой квартире.

Как оказалось в квартиру нелегально заселился 28-летний мужчина, который ранее жил этажом выше со своей девушкой. Пара рассталась, и тюменцу понадобилось жилье. Он решил проникнуть в чужую квартиру и некоторое время пожить там.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное проникновение в жилище, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.