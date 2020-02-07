У автобуса №68 укоротят маршрут

С 17 февраля в Тюмени изменения вносятся в схему маршрута №68 "ж.р. Мыс — ул. Б. Комиссаров". По сообщению МКУ "Тюменьгортранс", из него исключаются промежуточные остановки "ул. Мусоргского" и "поворот на автобазу № 100" (при движении в сторону ул. Судоремонтной).

Уточнить расписание автобуса можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному телефону справочной службы 8-800-250-0722.