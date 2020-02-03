Тюмень за день: 3 февраля

В Тюменской области создадут электронный архив документов времен Великой Отечественной войны

Работой над созданием электронного фонда, в котором будут храниться оцифрованные документы, кино- и фотоматериалы, посвящённые Второй мировой войне, занимается Государственный архив Тюменской области.

На Туре тюменцы увидят дрифт, стрельбу и рукопашный бой

Выступления лучших водителей полиции, МЧС и Росгвардии увидят жители Тюмени 23 февраля на льду реки Туры. Для участия в #СпецоперацииЛед приглашены команды силовых структур сопредельных регионов.

Тюменцев опрашивают насчет благоустройства территории на месте снесенного долгостроя

На портале "Тюмень — наш дом" проходит опрос по поводу благоустройства территории в границах улиц Кирова — Ленина — Семакова. Осенью 2019 года там был снесен долгострой.

Тюменцам напоминают, как использовать медицинскую маску

О правильном использовании медицинской маски в период циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей ОРВИ рассказывают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.