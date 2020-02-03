Тюмень за день: 3 февраля

В Тюменской области создадут электронный архив документов времен Великой Отечественной войны
Работой над созданием электронного фонда, в котором будут храниться оцифрованные документы, кино- и фотоматериалы, посвящённые Второй мировой войне, занимается Государственный архив Тюменской области.
На Туре тюменцы увидят дрифт, стрельбу и рукопашный бой
Выступления лучших водителей полиции, МЧС и Росгвардии увидят жители Тюмени 23 февраля на льду реки Туры. Для участия в #СпецоперацииЛед приглашены команды силовых структур сопредельных регионов.
Тюменцев опрашивают насчет благоустройства территории на месте снесенного долгостроя
На портале "Тюмень — наш дом" проходит опрос по поводу благоустройства территории в границах улиц Кирова — Ленина — Семакова. Осенью 2019 года там был снесен долгострой.
Тюменцам напоминают, как использовать медицинскую маску
О правильном использовании медицинской маски в период циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей ОРВИ рассказывают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
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