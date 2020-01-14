Тюмень за день: 13 января

В Тюмени задержали маршрутчика, скрывшегося с места ДТП

Инцидент произошел 26 декабря в районе дома № 51 по улице Казаровской.

Тюменский центр занятости рассказал о востребованных профессиях

Среди них сварщик-оператор, монтажник технологических трубопроводов и охранник.

В Тюмени ищут 37-летнего Алексея Калитовского, пропавшего в праздники

3 января этого года мужчина ушел из дома, до сих пор его местонахождение не установлено.

На неделе в Тюмени плюсовая температура

В пятницу, 17 января, днем до +2°C, снег с дождем и мокрый снег.