Тюмень за день: 9 января

В 2019 году тюменцы чаще женились

За минувший год в областном центре было зарегистрировано 6702 брака.

Тюменец тратил деньги из инкассаторской сумки на погашение кредитов

С сентября по декабрь 2019 года было похищено 400 тысяч рублей.

Директора УК оштрафовали за плохое состояние дома на Ставропольской

Прокуратура Калининского округа Тюмени проверила информацию о ненадлежащем содержании жилого дома по улице Ставропольской, 1а.

Топ мероприятий в Тюмени на 10–12 января

Проект "Афиша Тюмень" предлагает тюменцам традиционную подборку мероприятий в Тюмени на конец этой недели.