Тюмень за день: 9 января

В 2019 году тюменцы чаще женились
За минувший год в областном центре было зарегистрировано 6702 брака.
Тюменец тратил деньги из инкассаторской сумки на погашение кредитов
С сентября по декабрь 2019 года было похищено 400 тысяч рублей.
Директора УК оштрафовали за плохое состояние дома на Ставропольской
Прокуратура Калининского округа Тюмени проверила информацию о ненадлежащем содержании жилого дома по улице Ставропольской, 1а.
Топ мероприятий в Тюмени на 10–12 января
Проект "Афиша Тюмень" предлагает тюменцам традиционную подборку мероприятий в Тюмени на конец этой недели.
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