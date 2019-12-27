Тюмень за день: 27 декабря

Поиски пропавшей две недели назад тюменской школьницы продолжаются
Утром 14 декабря 15-летняя Мария Сорокина вышла из дома и пошла в сторону школы №43, после чего на связь с родными не выходила.
Более трехсот одиноких пенсионеров получили подарки от неравнодушных тюменцев
Каждый желающий может присоединиться к марафону добрых дел.
От мошенников с фильтрами для воды пострадали 67 тюменцев
Введенные в заблуждение тюменцы покупали товар по большой цене.
На улице Олимпийской горела многоэтажка
Возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного дома.
Директора тюменской фирмы осудили за мошенничество с двумя квартирами
Суд назначил тюменцу четыре с половиной года колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевших более 3,2 млн рублей в возмещение ущерба.
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