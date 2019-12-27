Тюмень за день: 27 декабря

18:00 27 декабря 2019
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Поиски пропавшей две недели назад тюменской школьницы продолжаются

Утром 14 декабря 15-летняя Мария Сорокина вышла из дома и пошла в сторону школы №43, после чего на связь с родными не выходила.

Более трехсот одиноких пенсионеров получили подарки от неравнодушных тюменцев

Каждый желающий может присоединиться к марафону добрых дел. 

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Теги: Тюмень за день
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