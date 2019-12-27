Тюмень за день: 27 декабря

Поиски пропавшей две недели назад тюменской школьницы продолжаются

Утром 14 декабря 15-летняя Мария Сорокина вышла из дома и пошла в сторону школы №43, после чего на связь с родными не выходила.

Более трехсот одиноких пенсионеров получили подарки от неравнодушных тюменцев

Каждый желающий может присоединиться к марафону добрых дел.

От мошенников с фильтрами для воды пострадали 67 тюменцев

Введенные в заблуждение тюменцы покупали товар по большой цене.

На улице Олимпийской горела многоэтажка

Возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного дома.

Директора тюменской фирмы осудили за мошенничество с двумя квартирами

Суд назначил тюменцу четыре с половиной года колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевших более 3,2 млн рублей в возмещение ущерба.