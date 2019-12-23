Тюмень за день: 23 декабря

В Тюмени простятся с Артуром Ольховским

Лидер тюменских поисковиков скончался сегодня ночью.

В Тюменской области долг перед банками в среднем на человека — 337 тыс. рублей

Тюменская область в десятке рейтинга наиболее закредитованных регионов России, она заняла в нем 79-е место.

Дед Мороз со Снегурочкой ждут тюменцев в своей волшебной Резиденции

Резиденция будет работать каждый день до 14 января с 15 до 19 часов.

Больше всего катков зальют в Калининском округе

В Центральном административном округе будут залиты 34 ледовые площадки, в Калининском округе — 36 ледовых площадок, в Восточном и Ленинском округах — по 25 площадок.